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Na sequência de reclamações de moradores, foram desencadeadas diversas diligências policiais, incluindo cortes de ruas, tendo sido fiscalizados mais de 300 veículos.

Da operação resultaram 72 autos de contraordenação por infrações ao Código da Estrada e a apreensão de 22 veículos por alteração das suas características.

A PSP refere que este tipo de ilícito tem merecido especial atenção devido ao impacto no sentimento de segurança das populações, sublinhando que a Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Loures desenvolve de forma sistemática operações de prevenção e fiscalização rodoviária.

O Comando Metropolitano de Lisboa acredita que estas ações têm de ter um efeito dissuasor significativo sobre o fenómeno do “Street Racing” e do “Tuning”, defendendo a continuidade das operações com vista ao reforço da segurança rodoviária e do sentimento de segurança das populações.

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