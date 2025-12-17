Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Comando Metropolitano de Lisboa através da Divisão de Investigação Criminal e da 2.ª Divisão Policial, está a realizar uma Operação Especial de Prevenção Criminal desde as 07H00", informou a PSP em comunicado.

"A operação decorre nas freguesias dos Olivais e de Marvila, com buscas domiciliárias em 12 casas. O objetivo desta operação é a apreensão de armas proibidas nos termos da Lei n.º 5/2006 de 23 de fevereiro", pode ainda ler-se.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.