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Em comunicado, a PSP recorda que é a força policial mais antiga de Portugal, com origens que remontam a 1383, quando, por iniciativa do rei D. Fernando I, foi criado em Lisboa o primeiro corpo organizado de polícias, então designado por Quadrilheiros.

Segundo a instituição, em 1760 foi criado o cargo de Intendente-Geral da Polícia da Corte e do Reino, responsável por matérias de segurança pública, período a partir do qual se generalizou o uso do termo “Polícia”.

No entanto, a PSP assinala como marco fundador o dia 2 de julho de 1867, data da criação da Polícia Cívica de Lisboa e do Porto, considerada a base organizacional, funcional e cultural da atual força de segurança.

Com uma matriz civil, uniformizada e armada, a PSP tem como missão defender a legalidade democrática, garantir a segurança interna e proteger os direitos dos cidadãos.

Atualmente, a instituição integra a Direção Nacional, a Unidade Especial de Polícia, o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), a Escola Prática de Polícia (EPP), os Serviços Sociais da PSP e mais de 400 subunidades operacionais, enquadradas por dois comandos regionais, dois comandos metropolitanos e 16 comandos distritais.

A PSP destaca ainda o papel pioneiro em várias áreas, nomeadamente a integração de mulheres nos seus quadros em 1930, inicialmente em funções de apoio. Em 1972, concluiu-se o primeiro curso de formação de polícias femininos com funções operacionais, que integrou 200 mulheres.

Outro marco referido pela instituição ocorreu em 1992, quando a PSP se tornou a primeira polícia portuguesa a participar numa missão internacional de paz, ao destacar um contingente para a missão das Nações Unidas na Jugoslávia, a UNPROFOR CIVPOL.

Responsável pela segurança quotidiana de mais de cinco milhões de cidadãos e de muitos outros que realizam movimentos pendulares diários nas áreas sob a sua jurisdição, a PSP assegura a proteção de cerca de 68% da população residente e flutuante do território nacional.

Ao celebrar 159 anos de existência, a instituição afirma manter o compromisso permanente com Portugal e com os portugueses, ao serviço da segurança, da liberdade, da legalidade democrática e dos direitos fundamentais.

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