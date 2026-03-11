Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O suspeito, sobre o qual pendiam diversos mandados judiciais, foi localizado na cidade do Porto e detido pela PSP.

Investigações da Polícia Nacional, através do Grupo Operativo de Prevenção da Delinquência (GOPD) da Delegacia de Vigo-Redondela, indicaram que o fugitivo não regressou ao fim de uma licença ordinária da prisão em que se encontrava detido e se deslocava de forma itinerante para Vigo, antes de residir na cidade do Porto para escapar ao controlo das autoridades.

Além do mandado de captura por evasão, o indivíduo tinha três mandados de busca e detenção emitidos por tribunais da província de Málaga. Após a recolha de informações, a Polícia Nacional espanhola solicitou um Mandado de Detenção Europeu, que permitiu a sua detenção em território português, em janeiro, pela Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

O detido foi, depois, entregue à Brigada Provincial da Polícia Judiciária de Badajoz no Centro de Cooperação Policial e Aduaneira da Comissaria Conjunta de Caia-Elvas.

Após ser apresentado à autoridade judiciária competente a 4 de fevereiro, o fugitivo foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Lugo.

