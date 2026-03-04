Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP esclarece que a ação conjunta decorre no âmbito de uma Operação Especial de Prevenção Criminal, promovida junto do Ministério Público, e está relacionada com investigações em curso a recentes ocorrências criminais registadas naquele concelho.

Em causa estão crimes de homicídio, nas formas tentada e consumada, ofensas à integridade física e outros episódios envolvendo a utilização de armas de fogo, grande parte dos quais ocorridos numa zona considerada de especial criticidade e nas suas imediações.

A operação visa o cumprimento de mandados de busca domiciliária e não domiciliária, bem como a recolha de prova e a identificação de pessoas direta ou indiretamente ligadas aos factos sob investigação.

Segundo a PSP, o objetivo passa por prevenir novos episódios de violência armada, interromper dinâmicas criminais associadas a conflitos entre grupos e reforçar o sentimento de segurança da população residente.

A ação conta ainda com o apoio da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente das subunidades operacionais do Grupo de Operações Especiais e do Corpo de Intervenção.

