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A iniciativa pretende esclarecer potenciais candidatos interessados em seguir carreira na Polícia de Segurança Pública, fornecendo informação detalhada sobre condições de admissão, processo de seleção e percurso formativo e profissional, tanto para a carreira de agente como para a carreira de oficial.

No total, estão previstas 16 sessões a realizar nas várias estruturas do IEFP no Algarve, abrangendo diferentes concelhos, numa lógica de proximidade com os cidadãos e de reforço do acesso à informação.

Segundo a organização, estas ações inserem-se no acompanhamento personalizado ao emprego desenvolvido pelo IEFP e permitem aos participantes contacto direto com representantes da PSP, contribuindo para decisões mais informadas sobre a candidatura ao concurso.

Na sequência destas sessões, serão ainda dinamizadas duas ações de formação destinadas a reforçar a preparação dos potenciais candidatos, com foco na orientação e capacitação para o ingresso na carreira policial.

Em paralelo, decorrem já as candidaturas ao Curso de Formação de Oficiais de Polícia, com prazo até 11 de junho, disponíveis através do Portal de Recrutamento da PSP. Está igualmente prevista, para o próximo mês, a abertura de um novo concurso para o Curso de Formação de Agentes.

A PSP sublinha que o concurso de admissão é único e nacional, sendo as colocações atribuídas por ordem de classificação final, garantindo critérios de transparência e igualdade de oportunidades.

O Comando Distrital de Faro destaca ainda que, nos próximos anos, se prevê a saída de mais de duas centenas de polícias na região por limite de idade, o que poderá abrir oportunidades relevantes para novos ingressos no Algarve.

A PSP considera esta uma oportunidade especialmente atrativa para jovens da região ou para cidadãos que pretendam fixar residência no Algarve, sublinhando o carácter exigente e de serviço público da profissão, com impacto direto na segurança e qualidade de vida das populações.