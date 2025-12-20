A GNR fiscalizou cerca de 15 mil condutores, tendo detido 51 por condução sob o efeito do álcool e 24 por falta de habilitação legal. Foram ainda registadas mais de três mil contraordenações e 433 acidentes rodoviários, dos quais resultaram uma vítima mortal, sete feridos graves e 108 feridos ligeiros.

A PSP efetuou 143 detenções, incluindo 57 por crimes rodoviários, e detetou mais de mil infrações. Registaram-se 404 acidentes na sua área de responsabilidade, com um morto, sete feridos graves e 113 feridos ligeiros.

No âmbito da criminalidade geral, a PSP deteve ainda sete pessoas por crimes contra a propriedade e 17 suspeitos por tráfico de droga, tendo apreendido mais de 42 mil doses de estupefacientes, bem como armas, munições e milhares de artigos de pirotecnia.