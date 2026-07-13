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Segundo as duas entidades, os burlões recorrem cada vez mais a websites falsos que imitam plataformas legítimas ou solicitam pagamentos fora dos canais oficiais, aproveitando o aumento da procura por férias e a tentativa dos consumidores de encontrarem preços mais baixos.

Pelo quinto ano consecutivo, a PSP e a Airbnb associaram-se para divulgar um conjunto de recomendações destinadas a ajudar os portugueses a reservar alojamento em segurança.

Entre os principais conselhos estão evitar clicar em ligações recebidas por email ou mensagem que possam encaminhar para páginas fraudulentas, efetuar reservas, comunicações e pagamentos apenas através de plataformas de confiança e nunca realizar transferências bancárias diretas a pedido de alegados anfitriões.

As entidades aconselham ainda os consumidores a desconfiarem de ofertas com preços demasiado baixos ou de pedidos para tomar decisões imediatas, por poderem indiciar tentativas de fraude. Em caso de suspeita, recomendam que sejam guardadas todas as comunicações com o anunciante e apresentada queixa junto das autoridades.

Outra das recomendações passa pela utilização de palavras-passe diferentes para cada conta e pela ativação da autenticação multifator, de forma a reforçar a segurança e reduzir o risco de acesso indevido.

O porta-voz da PSP, subintendente Sérgio Soares, apela aos viajantes para que redobrem os cuidados durante a época de férias, aconselhando-os a esclarecer dúvidas com pessoas da sua confiança e a denunciar de imediato qualquer suspeita de burla, preservando todas as comunicações trocadas.

Por sua vez, o diretor-geral da Airbnb Marketing Services para Espanha e Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, afirma que a plataforma continua a investir na identificação e mitigação de tentativas de fraude e destaca que todas as reservas efetuadas através da Airbnb incluem a proteção AirCover, destinada a apoiar os hóspedes caso surja um problema significativo com o alojamento.

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