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A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira do Comando Metropolitano de Lisboa, deteve 16 pessoas entre os dias 3 e 5 de julho, no âmbito do dispositivo operacional montado para o evento Colete Encarnado.

Na operação estiveram envolvidos meios das áreas do Policiamento de Proximidade, Ordem Pública, Fiscalização de Trânsito, Fiscalização dos Operadores Económicos e Investigação Criminal.

Das 16 detenções efetuadas, 10 ocorreram no âmbito da fiscalização rodoviária. Seis pessoas — cinco homens e uma mulher, com idades entre os 21 e os 54 anos — foram detidas por condução sob o efeito do álcool. Outras três, homens entre os 21 e os 49 anos, foram detidas por condução sem habilitação legal.

Foi ainda detido um homem de 22 anos por desobediência, após recusar realizar o teste de despistagem de alcoolemia durante uma ação de fiscalização rodoviária. Segundo a PSP, o suspeito foi também notificado pelos crimes de ameaças, injúrias e resistência e coação sobre funcionário.

A operação resultou igualmente em duas detenções por crimes contra a autoridade. Num dos casos, um homem de 28 anos foi detido depois de alegadamente recusar cumprir ordens policiais, injuriar, ameaçar e tentar agredir um agente durante uma intervenção para garantir uma operação de limpeza municipal. Foi presente a interrogatório judicial no Tribunal de Turno de Torres Vedras.

A segunda detenção ocorreu quando um homem de 25 anos, abordado por ter a viatura indevidamente estacionada junto de um PAC, terá recusado retirar o veículo, adotando um comportamento considerado agressivo e insultuoso pelos agentes. Foi posteriormente libertado e notificado para comparecer no Ministério Público.

No âmbito da posse de armas proibidas, a PSP deteve dois jovens. Um adolescente de 17 anos foi intercetado após uma ocorrência de desacatos e suspeitas de ameaças com uma arma branca. Na sua posse foram apreendidos uma faca de cozinha com 18 centímetros de lâmina e um canivete com sete centímetros. Já um jovem de 18 anos foi detido depois de os agentes encontrarem na sua bolsa uma arma de ar comprimido semelhante às pistolas Glock utilizadas pela polícia.

A operação levou ainda à detenção de dois homens, de 18 e 19 anos, por suspeitas de tráfico de estupefacientes. No primeiro caso, a PSP apreendeu 77,52 doses individuais de haxixe, uma balança de precisão, material utilizado para acondicionamento da droga e 140 euros em numerário. No segundo, foram apreendidas 11,76 doses individuais de haxixe.

Todos os detidos, à exceção do homem presente a interrogatório judicial, foram libertados e notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público.

Durante o dispositivo de fiscalização rodoviária foram ainda fiscalizadas cerca de uma centena de viaturas e levantados 18 autos de contraordenação.

No âmbito da fiscalização económica, a PSP elaborou vários autos de notícia por venda ambulante ilegal e registou mais de uma dezena de infrações. Cinco estabelecimentos foram temporariamente encerrados por venda de bebidas alcoólicas a menores de idade.

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