A ação decorreu no âmbito da operação Joint Action Day (JAD) Stopover 5, coordenada pela Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira), realizada em simultâneo por vários Estados-Membros da União Europeia. A iniciativa teve como principal objetivo reforçar o controlo nas fronteiras aéreas externas, com especial incidência no combate à imigração ilegal, tráfico de seres humanos, tráfico de estupefacientes e utilização de documentação fraudulenta.

Em Portugal, a operação foi executada através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, tendo sido empenhados 874 polícias em ações de controlo nos aeroportos internacionais Aeroporto Humberto Delgado e Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Do balanço da operação resultaram 52 recusas de entrada em território nacional e a deteção de nove situações de fraude documental. Foram ainda identificados dois casos de impostores que recorriam a documentos autênticos pertencentes a terceiros, um facilitador associado a redes de imigração ilegal e registada uma detenção por permanência ilegal no país.

Segundo a PSP, em comunicado, a participação nesta ação reflete o compromisso da força de segurança no reforço da vigilância das fronteiras externas da União Europeia, com base em análise de risco, partilha de informação e articulação com autoridades nacionais e agências europeias.