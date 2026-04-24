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A ação, que envolveu as Brigadas de Proteção Ambiental (BRIPA), teve como objetivo reforçar a fiscalização da legislação relacionada com o acolhimento e tratamento de animais, incluindo espécies protegidas, bem como a salvaguarda da qualidade da água e dos recursos hídricos.

Do total de infrações registadas, 53 correspondem a matérias ambientais. Entre estas, destacam-se situações ligadas à gestão de resíduos, como transporte sem guias de acompanhamento, incumprimento de obrigações por parte de produtores e descargas indevidas de substâncias poluentes. Foram também identificadas infrações relacionadas com a detenção de animais perigosos e com o incumprimento da legislação CITES e da comercialização de espécies.

As restantes 29 ocorrências dizem respeito a infrações administrativas, incluindo irregularidades em estabelecimentos, como a falta de livro de reclamações, incumprimento de regras de segurança, ausência de comunicação prévia de atividade e infrações à lei do tabaco.

Durante a operação, foram apreendidos 31 animais, nomeadamente sete tartarugas e 24 aves, no âmbito da proteção da fauna e do cumprimento da legislação aplicável.

No que respeita a animais de companhia, a PSP registou diversas infrações, sobretudo relacionadas com a falta de vacinação obrigatória, ausência de identificação eletrónica e incumprimento de regras de circulação. Foram ainda detetados quatro crimes: um por abandono e três por maus-tratos a animais de companhia, previstos no Código Penal.

A PSP recorda que os danos contra a natureza constituem crime, punido com pena de prisão até cinco anos, e apela aos cidadãos para que, antes de adquirirem ou acolherem animais ou plantas, verifiquem se não se tratam de espécies protegidas ou em risco de extinção.

A força de segurança destaca ainda o projeto Defesa Animal, em curso desde 2015, dedicado à proteção dos animais de companhia, através do qual os cidadãos podem reportar situações de incumprimento.

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