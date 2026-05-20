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Segundo a PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), as situações foram detetadas durante operações de controlo de fronteira realizadas nos aeroportos portugueses, no âmbito das competências de vigilância, fiscalização e controlo das fronteiras aeroportuárias.

As autoridades procederam à deteção e interceção de casos relacionados com utilização de documentos fraudulentos, incluindo falsificação, adulteração e uso de documentos pertencentes a terceiros. Entre os documentos identificados encontram-se passaportes, vistos e outros títulos de viagem de várias nacionalidades, utilizados para contornar os mecanismos de controlo de fronteiras do Espaço Schengen.

A PSP adianta que todas as ocorrências foram registadas e que os indivíduos identificados foram encaminhados para os procedimentos legais competentes, em articulação com as autoridades judiciárias e restantes entidades responsáveis.

A força de segurança sublinha ainda que a fraude documental representa uma das principais ameaças à integridade das fronteiras externas da União Europeia, estando frequentemente associada a redes de imigração irregular e outras formas de criminalidade organizada transnacional.

De acordo com a PSP, têm sido desenvolvidas ações permanentes de formação e atualização dos efetivos na deteção de documentos falsificados, bem como reforço tecnológico dos meios de controlo disponíveis, seguindo orientações da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX) e de outros parceiros institucionais.

Relativamente aos tempos de espera registados hoje nas zonas de fronteira dos aeroportos nacionais, o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, registou médias de 17 minutos nas chegadas e 26 minutos nas partidas, com tempos máximos de 40 e 41 minutos, respetivamente.

No Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, o tempo médio de espera foi de 30 minutos nas chegadas e de oito minutos nas partidas, enquanto no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, as médias registadas foram de 20 minutos nas chegadas e cinco minutos nas partidas.

A PSP recorda que, através da UNEF, é responsável pela segurança das infraestruturas de aviação civil e pelo controlo das fronteiras aéreas em Portugal, reafirmando o compromisso com a segurança dos passageiros, trabalhadores e comunidades.

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