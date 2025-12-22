Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PSP, o suspeito entrou na loja de telemóveis na Rua de Campolide no dia 11 de dezembro e ameaçou o funcionário com uma faca para roubar o dinheiro da caixa. O trabalhador reagiu, tentando impedir o assalto, mas foi atingido com seis facadas, tendo sido submetido a uma intervenção cirúrgica no Hospital de Santa Maria.

A investigação revelou que o suspeito é indiciado em cinco roubos, quatro deles envolvendo ameaça e uso de faca. Numa das ocorrências anteriores, em Alameda D. Afonso Henriques, o homem, acompanhado por outro indivíduo, imobilizou um jovem com um “mata-leão” e roubou a sua carteira, que posteriormente foi usada em compras num restaurante de fast-food e numa bomba de gasolina.

O suspeito, que já cumpriu pena de prisão por roubo, foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.

