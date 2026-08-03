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Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, a Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), deteve quatro cidadãos estrangeiros no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, no âmbito das operações de segurança da aviação civil e controlo de fronteiras.

A primeira detenção ocorreu a 31 de julho e envolveu uma cidadã brasileira, de 39 anos, suspeita da prática do crime de uso de documento falso. Segundo a PSP, a mulher preparava-se para embarcar num voo com destino a Paris, na zona Schengen, quando apresentou um Cartão de Cidadão português falso durante o controlo documental. Após serem detetados indícios de fraude e confirmada a falsificação do documento, a passageira foi detida e será presente à autoridade judiciária competente.

No dia 1 de agosto, a PSP deteve um cidadão francês, de 22 anos, por posse de arma proibida. A situação foi detetada durante o controlo e rastreio de segurança nas partidas, depois de ter sido identificado um objeto classificado como arma de posse proibida na bagagem do passageiro. Após a confirmação da natureza do objeto, o homem foi detido e será presente à autoridade judiciária.

Já no dia 2 de agosto, foi detido um cidadão angolano, de 38 anos, também por posse de arma proibida. Tal como no caso anterior, a intervenção ocorreu na sequência do controlo de segurança nas partidas, tendo a PSP sido chamada após a deteção do objeto. Confirmada a sua classificação como arma proibida, o passageiro foi detido.

Ainda no mesmo dia, a PSP deteve um cidadão albanês, de 32 anos, por suspeitas da prática do crime de uso de documento falso. Durante o controlo documental foram identificados indícios da utilização de documentação fraudulenta. Depois da análise e confirmação da fraude, o homem foi detido e será igualmente presente à autoridade judiciária competente.

A PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, afirma que continuará a desenvolver ações de fiscalização dirigidas ao combate à fraude documental, à utilização abusiva de documentos de viagem e à posse de armas proibidas, com o objetivo de reforçar a proteção das fronteiras e do espaço Schengen.

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