Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a intervenção foi conduzida pela Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, na sequência da recolha contínua de informações relacionadas com o tráfico de droga no Bairro da Quinta do Loureiro.

A polícia refere que conseguiu reunir informações consideradas precisas, que permitiram uma intervenção direcionada e urgente, tendo em conta as constantes alterações nas dinâmicas utilizadas pelos traficantes.

A operação contou com elementos da Investigação Criminal da PSP e apoio de agentes fardados para garantir a ordem pública. Os suspeitos foram intercetados em flagrante delito quando alegadamente procediam à venda de produtos estupefacientes diretamente ao consumidor.

No decorrer das buscas, a PSP apreendeu 222 doses de heroína, 170 doses de cocaína, seis doses de haxixe e 1385 euros em numerário.

Os quatro arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas às autoridades policiais das áreas das respetivas residências.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.