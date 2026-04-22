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A primeira detenção ocorreu a 23 de março e incidiu sobre um homem de 26 anos, procurado por um crime de roubo cometido a 16 de setembro de 2017, no Estado de Minas Gerais. À data dos factos, o suspeito, então com 18 anos, terá atuado com um cúmplice, recorrendo a arma de fogo e armas brancas para ameaçar dois menores, a quem foram subtraídos vários bens, incluindo telemóveis e cartões bancários. Sobre o indivíduo recaía um mandado de detenção internacional para cumprimento de uma pena de cinco anos e quatro meses de prisão.

Dois dias depois, a 25 de março, foi detido um homem de 60 anos, procurado por tentativa de homicídio praticada a 13 de novembro de 2011, também em Minas Gerais. Segundo a PSP, o suspeito, então com 45 anos, terá levado a sua senhoria para uma zona isolada, onde a agrediu com uma barra de ferro e tentou sufocá-la. A vítima foi encontrada com vida no dia seguinte. O detido tem pendente um mandado para cumprimento de uma pena de 11 anos, seis meses e 20 dias de prisão.

A 26 de março, foi detido um terceiro suspeito, de 39 anos, procurado por um crime de homicídio ocorrido a 28 de março de 2007, igualmente naquele estado brasileiro. Na altura com 20 anos, o homem terá atuado com dois cúmplices, tendo vigiado o local e auxiliado na fuga do autor do homicídio. O mandado de detenção internacional visa a prossecução das diligências processuais no Brasil.

Já no dia 8 de abril, foi detido um homem de 30 anos, procurado por um homicídio cometido a 11 de agosto de 2017, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a PSP, o suspeito, então com 21 anos, terá disparado contra um cidadão na sequência de uma discussão na via pública. O mandado destina-se à continuação do processo judicial no Brasil, podendo, em caso de condenação, ser aplicada uma pena de prisão até 30 anos.

Os quatro detidos foram presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde aguardam os trâmites dos respetivos processos de extradição para o Brasil.

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