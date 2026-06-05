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A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, deteve na quinta-feira, 4 de junho, um cidadão do sexo masculino, de 44 anos, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A detenção ocorreu pelas 20h59, no Terminal 1 do aeroporto, durante uma ação de controlo fronteiriço desenvolvida pela PSP. O homem era alvo de uma Notificação Vermelha da INTERPOL, emitida pelas autoridades judiciárias de Israel para efeitos de detenção e extradição.

Segundo a PSP, o processo está relacionado com suspeitas da prática de crimes de natureza económico-financeira, nomeadamente apropriação indevida de fundos, obtenção de vantagem patrimonial através de fraude, falsificação de registos societários, abuso de confiança em contexto empresarial, branqueamento de capitais e prestação de informação enganosa a investidores.

Os factos investigados estarão ligados ao exercício de funções numa sociedade de serviços financeiros. O suspeito é acusado de se ter apropriado de mais de 9 milhões de shekels, o equivalente a cerca de 2,68 milhões de euros, através de operações financeiras alegadamente simuladas e com recurso a entidades terceiras.

Após a confirmação da validade do mandado pelos canais de cooperação policial internacional, o cidadão foi detido e conduzido para as salas de retenção provisória da PSP.

A sua apresentação ao Tribunal da Relação de Lisboa está prevista para os procedimentos judiciais subsequentes no âmbito do processo de extradição.

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