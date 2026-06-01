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A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço de Lisboa, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, deteve, no dia 30 de maio, um homem de nacionalidade estrangeira no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A detenção ocorreu pelas 08h30, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção emitido por uma autoridade judicial portuguesa, na sequência de uma decisão já transitada em julgado.

O homem, de 47 anos, foi condenado pela prática de vários crimes graves, entre os quais roubo qualificado ou agravado, violação e sequestro, tendo sido condenado a uma pena de 11 anos de prisão.

Após o cumprimento das formalidades legais, o detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprimento da pena.

Segundo a PSP, esta detenção evidencia a importância da atuação especializada da força policial no controlo fronteiriço, através da análise comportamental, da verificação documental e da fiscalização direcionada de passageiros, contribuindo para a segurança interna.

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