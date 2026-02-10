Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com comunicado da PSP, a intervenção ocorreu na zona das chegadas, durante uma ação de controlo fronteiriço, quando duas passageiras se apresentaram às autoridades afirmando ser mãe e filha. No entanto, durante a verificação documental, os polícias detetaram incongruências entre a fotografia do passaporte apresentado e a identidade da passageira, o que levou à intervenção das equipas especializadas de inspeção e peritagem documental da PSP.

Já nas instalações policiais, foi apurado que não existia qualquer relação familiar entre as duas mulheres e que uma delas se encontrava a utilizar um passaporte pertencente a um terceiro. Segundo a PSP, a suspeita terá sido responsável pela organização da viagem, pelo fornecimento do documento de viagem e por instruir a outra passageira a declarar falsamente um vínculo familiar, com o objetivo de iludir o controlo fronteiriço.

Face aos factos apurados, foi dada voz de detenção à mulher de 44 anos pelo crime de auxílio à imigração ilegal. A outra passageira viu recusada a entrada em território nacional, tendo sido aplicadas as medidas legalmente previstas.

Os documentos apresentados foram sujeitos a análise pericial, tendo sido confirmados indícios de utilização de documento alheio. Paralelamente, foi acionada uma equipa multidisciplinar especializada de apoio a vítimas, com vista a despistar eventuais indícios de tráfico de seres humanos. Após avaliação, concluiu-se que se tratava exclusivamente de um caso de auxílio à imigração ilegal, não tendo sido identificados indicadores de tráfico.

A detida foi presente à autoridade judiciária competente.

