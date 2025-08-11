Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia 5, pelas 19h00, agentes em vigilância na Avenida da Liberdade intercetaram, em flagrante delito, um homem de 51 anos, de nacionalidade portuguesa, quando este saía apressadamente de uma loja. Na sua posse, encontraram nove t-shirts com alarmes, furtadas momentos antes, além de outras duas camisolas e três pares de óculos roubados noutras lojas, num valor total de cerca de 530 euros.

O suspeito transportava também papel de alumínio para neutralizar alarmes e um alicate para os cortar — métodos clássicos neste tipo de furtos — indiciando experiência na prática do crime. Com antecedentes e libertado da prisão no ano passado, o homem foi notificado para julgamento marcado para 21 de agosto.

Já no dia 6, no cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito, a PSP deteve um homem de 23 anos, natural da Gâmbia, suspeito de dois roubos, um furto qualificado e um crime de violência após subtração. A investigação aponta para uma conduta violenta, com registo de crimes desde fevereiro deste ano, incluindo o roubo de telemóveis na Estação do Rossio (CP e Metro), um furto com arrombamento de montra na Rua do Carmo — de onde levou artigos avaliados em 2.400 euros — e o furto de três auriculares numa loja da Rua dos Fanqueiros, em que ameaçou uma funcionária com uma garrafa de vidro.

O suspeito, já conhecido pela polícia e visível em vídeos divulgados nas redes sociais, está ainda ligado a outros furtos simples na mesma zona. Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a prisão preventiva como medida de coação.