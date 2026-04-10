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Segundo o Comando Distrital de Leiria, a detenção ocorreu na Praça da República, durante uma ação de patrulhamento, quando um agente detetou um motociclo a circular de forma irregular e deu ordem de paragem ao condutor.

O suspeito desobedeceu à ordem policial e tentou fugir, acelerando na direção do agente. Durante a tentativa de evasão, acabou por perder o controlo do motociclo, embatendo no passeio e despistando-se contra um banco público. Ainda tentou fugir a pé, mas foi rapidamente intercetado e detido.

Já nas instalações policiais, foi apurado que o jovem não possuía carta de condução e estava na posse de haxixe suficiente para cerca de 20 doses individuais. As autoridades verificaram também que o motociclo não tinha seguro de responsabilidade civil válido e que a matrícula tinha sido adulterada com fita cola para alterar os caracteres identificativos.

Sem antecedentes criminais conhecidos, o detido foi posteriormente restituído à liberdade, após cumprimento das formalidades legais, e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Caldas da Rainha. Após ser ouvido, ficou sujeito a termo de identidade e residência, tendo o processo transitado para inquérito.

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