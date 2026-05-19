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O alerta foi dado ao final da tarde. O homem, na posse de pelo menos três caçadeiras, barricou-se num apartamento na Calçada Ernesto da Silva, na Ajuda, após ter disparado para o ar, sabe o 24notícias.

O homem já foi detido pela PSP, após posicionamento do Grupo de Operações Especiais junto à habitação, para entrada tática. O indivíduo acabou por abrir a porta por breves instantes, o que proporcionou a detenção rápida.

O Corpo de Intervenção esteve responsável pelo perímetro de segurança nas imediações.

Uma ambulância do INEM foi direcionada para o local. O homem detido terá problemas psicológicos.

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