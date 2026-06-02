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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 31 de maio, na freguesia de Santa Clara, em Lisboa, um homem de 28 anos suspeito da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e falsificação ou contrafação de documentos. A detenção foi efetuada pelo Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal.

Segundo a PSP, o suspeito foi abordado por agentes policiais por existirem indícios de que estaria a proceder à venda de produto estupefaciente, suspeitas que vieram a confirmar-se. Durante a revista, foram encontradas na sua posse 154,65 doses de cocaína, 33,98 doses de haxixe, 42,59 gramas de produto indeterminado e 321 euros em numerário, material que foi apreendido.

No momento da identificação, o homem apresentou um passaporte emitido pela Eslovénia e transportava ainda um cartão de cidadão e uma carta de condução do mesmo país, todos em nome de outra pessoa, mas com a sua fotografia.

De acordo com a PSP, as incoerências no discurso do suspeito, as diferentes versões apresentadas sobre a sua identidade e dúvidas levantadas por alguns elementos de segurança dos documentos levaram os agentes a suspeitar da sua autenticidade. Os documentos foram submetidos a perícia pela equipa de inspeção, análise e peritagem documental da PSP, que confirmou tratar-se de documentos falsos, tendo sido igualmente apreendidos.

No decurso das diligências realizadas, os investigadores apuraram a verdadeira identidade e nacionalidade do suspeito, concluindo tratar-se de um cidadão sérvio.

A consulta aos ficheiros da INTERPOL revelou ainda que sobre o detido pendia um Mandado de Captura Internacional emitido a pedido das autoridades da Sérvia para cumprimento de uma pena de prisão de três anos e três meses. O homem tinha sido condenado naquele país pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Após a detenção, o suspeito foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa para ser presente a primeiro interrogatório judicial. Posteriormente, deverá ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa no âmbito do mandado de captura internacional, podendo vir a ser extraditado para a Sérvia.

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