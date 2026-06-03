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A detenção foi efetuada no dia 2 de junho pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, na zona de chegadas do Terminal 1 do Aeroporto Humberto Delgado, no âmbito das ações de controlo fronteiriço desenvolvidas pela força policial.

Segundo a PSP, o homem foi detido em cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu emitido por uma autoridade judiciária de um Estado-Membro da União Europeia para efeitos de procedimento criminal.

As suspeitas estão relacionadas com a prática de crimes de tráfico ilícito de estupefacientes e pertença a organização criminosa. De acordo com a informação constante no mandado, os factos investigados estão associados ao transporte de uma elevada quantidade de produto estupefaciente, tendo sido localizada, no âmbito desse processo, uma quantidade muito elevada de haxixe.

A PSP refere que a detenção ocorreu após a confirmação da validade do mandado através dos canais competentes de cooperação policial e judiciária. Após a detenção, o suspeito foi conduzido às salas de detenção da PSP.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, entidade competente para a tramitação do processo de entrega no âmbito do Mandado de Detenção Europeu.

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