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Segundo a PSP, a detenção foi realizada pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal.

De acordo com as autoridades, o homem é acusado de, em dezembro de 2023, ter participado, juntamente com outros suspeitos, num assalto a um edifício na Província de Buenos Aires. Alegadamente, o grupo recorreu à violência física e à exibição de uma arma de fogo para se apropriar de dinheiro e de objetos pessoais das pessoas que se encontravam no local.

Além do crime de roubo, o suspeito é ainda acusado de porte ilegítimo de arma de fogo de uso civil, por alegadamente não possuir autorização legal para a sua utilização.

A PSP refere que, pelos factos que lhe são imputados, o cidadão incorre, na Argentina, numa pena que pode atingir os 15 anos de prisão.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa no dia 5 de agosto, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Na sequência dessa decisão, foi conduzido para um estabelecimento prisional, onde permanecerá enquanto aguarda a decisão relativa ao processo de extradição para a Argentina.

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