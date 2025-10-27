Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As suspeitas são indiciadas pelos crimes de furto qualificado, furto simples, abuso de cartão de pagamento e falsificação de documentos.

Segundo a PSP, as duas mulheres atuavam nas linhas do Metropolitano de Lisboa, aproximando-se das máquinas automáticas de venda de títulos de transporte para oferecer ajuda aos utilizadores. Durante o processo, memorizavam o código PIN dos cartões de pagamento das potenciais vítimas.

Posteriormente, seguiam-nas nas viagens de metro e, no momento oportuno, furtavam-lhes as carteiras, com os respetivos cartões usados momentos antes. De posse dos cartões e conhecendo os códigos PIN, as suspeitas realizavam compras em estabelecimentos comerciais, adquirindo bens eletrónicos, peças de vestuário e serviços de beleza. Era também comum utilizarem cartões-presente comprados com os cartões furtados.

As detenções ocorreram quando as suspeitas foram intercetadas a adquirir dois iPhones 17 Air, avaliados em 1.249,99 euros cada, utilizando cartões de pagamento furtados, pertencentes a um turista, na estação de metro da Baixa-Chiado.

A PSP apurou um prejuízo total de cerca de 14 mil euros, resultante dos furtos e do uso abusivo dos cartões, afetando seis vítimas diferentes.

As detidas foram presentes à Autoridade Judiciária para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

