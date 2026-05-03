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O atropelamento deixou dez feridos e de acordo com a PSP os jovens estão indicados por condução perigosa. As duas viaturas colidiram pelas 22h50 na rua Visconde de São João da Madeira, e acabaram por subir o passeio. Nessa altura, atingiram sete pessoas, entre elas crianças.

Um dos feridos foi levado ao hospital de São João, no Porto, outro para Vila Nova de Gaia e cinco para o hospital de São Sebastião em Santa Maria da Feira.

"Mais tarde deram entrada pelos próprios meios no hospital de Santa Maria Feira outras pessoas relacionadas com aquele acidente, elevando o número total para 10 vítimas", adianta a mesma fonte.

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