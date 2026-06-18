Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PSP, os dois homens, de 32 e 46 anos e alvo de mandados de captura internacional, foram detidos esta quinta-feira entre as 12h e as 14h20, um em Montemor-o-Velho (distrito de Coimbra) e o outro em Ansião (distrito de Leiria).

A PSP refere que a pena de prisão máxima aplicável aos crimes de que os suspeitos são acusados corresponde a cinco anos, tendo ambos ficado detidos nas salas de retenção provisória do Comando Distrital de Coimbra da PSP, para posterior apresentação no Tribunal da Relação de Coimbra e tramitação do processo de extradição.

A PSP sublinha que, “através de todo o seu dispositivo, mantém uma cooperação estreita com as autoridades internacionais no combate à criminalidade transnacional, reforçando o seu papel na deteção e interceção de indivíduos procurados pela justiça”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.