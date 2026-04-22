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A ação foi conduzida pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), e ocorreu na zona de controlo de saída do território nacional, no posto de fronteira.

Durante a verificação das condições de saída de cidadãos estrangeiros, e no âmbito da análise da autenticidade e genuinidade de passaportes, os agentes detetaram fortes indícios de fraude documental. Perante os elementos recolhidos, os suspeitos foram detidos no momento em que se preparavam para embarcar em voos com destino à República da Irlanda.

Os dois homens foram constituídos arguidos e serão presentes à autoridade judicial competente para aplicação das respetivas medidas de coação.

Segundo a PSP, desde o início do ano já foram efetuadas 21 detenções no Aeroporto Gago Coutinho, no âmbito de um dispositivo permanente de controlo fronteiriço.

A polícia sublinha que continuará a manter um controlo rigoroso nas fronteiras aéreas, com o objetivo de detetar documentos fraudulentos e prevenir práticas ilícitas associadas à circulação internacional de pessoas, contribuindo para a segurança interna e para a integridade do espaço Schengen.

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