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Segundo o Comando Distrital de Leiria, a primeira detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento, quando os agentes identificaram um indivíduo com comportamento suspeito, evidenciando nervosismo e tentativa de evasão ao aperceber-se d presença policial. Após abordagem e revista sumária, foi encontrada na sua posse uma substância suspeita.

O suspeito foi conduzido à esquadra, onde testes de despistagem confirmaram tratar-se de haxixe, tendo sido apreendidas 202 doses, bem como um telemóvel. O detido, de nacionalidade estrangeira, possui antecedentes criminais.

A segunda detenção resultou de informações recolhidas junto da população, que davam conta de atividade suspeita num jardim da cidade. No local, os agentes intercetaram um homem que tentou evitar a abordagem policial de forma passiva. Após revista, foram encontrados vários pedaços de haxixe, correspondentes a 42 doses.

Ambos os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência. Foram posteriormente libertados, ficando notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Peniche.

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