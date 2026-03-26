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A detenção foi realizada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), no âmbito das ações de controlo fronteiriço da PSP.

O suspeito foi intercetado à chegada a território nacional, encontrando-se referenciado através de um Mandado de Detenção Internacional difundido pela INTERPOL.

O homem integrava um grupo organizado que, entre 2023 e 2024, terá criado empresas fictícias e simulado operações comerciais para movimentar vários milhões de euros, contornando os mecanismos legais de controlo cambial.

Após a detenção, foram cumpridas todas as formalidades legais, e o indivíduo será apresentado à autoridade judiciária competente para validação da detenção e tramitação do processo de extradição.

A PSP destacou que mantém cooperação estreita com autoridades internacionais, reforçando a importância das fronteiras aéreas na deteção de indivíduos procurados e no combate à criminalidade organizada transnacional.

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