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O homem encontrava-se referenciado através de Red Notice da INTERPOL, solicitado pelas autoridades judiciárias brasileiras, por crimes de violência doméstica, violação e tortura psicológica. Segundo a difusão internacional, os factos reportam-se a episódios reiterados de violência física, psicológica e sexual contra a sua ex-companheira ao longo de vários anos.

A detenção foi realizada pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço da PSP, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), no âmbito das ações de controlo fronteiriço. Todas as formalidades legais foram cumpridas e o detido será apresentado à autoridade judiciária competente para validação da detenção e tramitação do processo de extradição.

A PSP reafirmou o seu compromisso com a cooperação internacional, nomeadamente com a INTERPOL, e com a segurança nas fronteiras, destacando o papel das fronteiras aéreas na detenção de indivíduos procurados pela justiça e no combate à criminalidade organizada transnacional.

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