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A ação foi conduzida pelo Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal (DIC), em colaboração com a 1.ª Secção do DIAP de Lisboa, e envolveu o cumprimento de 14 mandados de busca domiciliária na Alta de Lisboa e em Camarate.

Durante a operação, quatro dos suspeitos foram detidos em flagrante delito enquanto atuavam em conjunto para o tráfico de droga.

No decorrer das buscas, as autoridades apreenderam 650 doses de cocaína, 112 doses de haxixe, 140 doses de heroína, 5.200 euros em numerário, três espingardas calibre 12, uma pistola calibre 6.35 mm, diversas munições de vários calibres, uma “soqueira” (boxer), dois cofres e material diverso associado ao tráfico.

Os detidos foram conduzidos às instalações do COMETLIS, onde aguardam o primeiro Interrogatório Judicial.

O Comando Metropolitano de Lisboa reforça que estas operações visam erradicar pontos de venda de droga e aumentar a segurança na comunidade, combatendo a criminalidade direta e indireta relacionada com o tráfico.

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