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A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, realizou, desde as 07h00 desta quinta-feira, a operação "KICKOFF", uma ação policial de grande envergadura na Área Metropolitana de Lisboa.

A operação resulta de um inquérito dirigido pela 11.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e visa investigar a eventual prática de crimes relacionados com a violência no desporto.

No âmbito da operação, foram cumpridos 11 mandados de busca domiciliária e efetuadas 10 detenções.

Segundo a PSP, a operação mobilizou vários polícias no terreno, envolvendo as valências de investigação criminal e de ordem pública.

A investigação tem como alvos elementos do Grupo Organizado de Adeptos No Name Boys, por suspeitas da prática de agressões ocorridas antes do jogo de futsal entre o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica, disputado a 19 de fevereiro deste ano.

Durante as buscas domiciliárias, a PSP apreendeu diversa prova material, que será agora integrada no processo de investigação.

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