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Segundo a PSP, registou-se uma falha técnica num equipamento informático no aeroporto da capital, mas o problema foi “resolvido imediatamente” e sem impacto na operação, graças aos planos de contingência previstos. A força policial assegura que o controlo de fronteiras continuou a ser realizado “no estrito cumprimento das regras de segurança e das normas de controlo fronteiriço”.

De acordo com os dados divulgados pela PSP, os tempos de espera registados até ao momento foram de 32 minutos nas partidas e 36 minutos nas chegadas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. No Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, os tempos de espera atingiram 45 minutos nas partidas e 40 minutos nas chegadas, enquanto no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, foram registados 10 minutos nas partidas e 30 minutos nas chegadas.

A PSP lamenta a “difusão de desinformação” relativamente aos tempos de espera nos postos de fronteira e reforça que apenas os dados divulgados por entidades oficiais “são dotados de rigor e veracidade”.

No esclarecimento divulgado, a força policial alerta ainda que a circulação de informação não verificada pode provocar “alarme injustificado” e prejudicar o normal funcionamento das operações fronteiriças e da operação geral dos aeroportos.

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