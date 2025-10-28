Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com comunicado da PSP, a operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal e resulta de seis meses de investigação. Três dos suspeitos foram intercetados em flagrante delito pelas 3h25, na Ponte 25 de Abril, logo após um furto a uma ourivesaria na Charneca da Caparica, no concelho de Almada.

Os outros três indivíduos foram detidos mais tarde, pelas 7h30, através do cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito, em Corroios (Seixal), Mem Martins (Sintra) e Portela de Sacavém (Loures).

Segundo a polícia, sobre os seis detidos “recai fundada suspeição e fortes indícios” de envolvimento em furtos ocorridos em Almodôvar, Beja, Braga, Chamusca, Charneca da Caparica, Entroncamento, Évora, Mira e Portimão.

Os suspeitos, com idades entre os 30 e os 68 anos, serão presentes esta quarta-feira à Autoridade Judiciária de Beja, durante a manhã.

Na viatura onde seguiam os três detidos em flagrante, bem como nas residências dos restantes suspeitos, a PSP apreendeu vários objetos que se acredita terem sido furtados em ourivesarias.

Em comunicado, a força policial considera que esta operação “interrompeu o cometimento de crimes contra o património (em concreto em ourivesarias)” e reafirma o seu “compromisso inabalável na luta contra o crime, na proteção contínua da segurança das populações e bem-estar das comunidades”.

