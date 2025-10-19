O Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar desde o final do dia 17 de outubro uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes na região da Grande Lisboa, anunciou a força policial em comunicado.
PSP de Lisboa apreende várias toneladas de droga e armas em operação policial
19 out 2025 11:02
