Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado da PSP, a ação, coordenada pela Divisão de Investigação Criminal e com o apoio de diversas valências da polícia, já resultou na apreensão de várias toneladas de haxixe, de diversas armas de fogo, centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas com motores e veículos automóveis, bem como na detenção de vários suspeitos.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial amanhã, para que sejam aplicadas as medidas de coação adequadas.

A operação ainda decorre e deverá terminar no final do dia de hoje. A PSP informou que, após a conclusão das diligências e aplicação das medidas de coação pela Autoridade Judiciária, os resultados serão apresentados à comunicação social.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.