Segundo o comunicado da PSP, a ação, coordenada pela Divisão de Investigação Criminal e com o apoio de diversas valências da polícia, já resultou na apreensão de várias toneladas de haxixe, de diversas armas de fogo, centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas com motores e veículos automóveis, bem como na detenção de vários suspeitos.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial amanhã, para que sejam aplicadas as medidas de coação adequadas.

A operação ainda decorre e deverá terminar no final do dia de hoje. A PSP informou que, após a conclusão das diligências e aplicação das medidas de coação pela Autoridade Judiciária, os resultados serão apresentados à comunicação social.