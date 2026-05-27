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O Comando Distrital de Leiria da PSP informou que a detenção foi realizada pela Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial de Leiria, em cumprimento de um mandado emitido pela autoridade judiciária competente. O homem deverá cumprir uma pena de sete anos de prisão efetiva, no âmbito de uma decisão transitada em julgado em junho de 2017.

Os crimes remontam a 2008, altura em que o suspeito integrava um grupo organizado de quatro elementos responsável por vários roubos à mão armada e carjackings nas zonas de Pombal, Marinha Grande, Albergaria dos Doze, Ferreira do Zêzere, Soure e Sertã.

Segundo a PSP, o grupo atuava com “extrema agressividade e violência física” sobre as vítimas. Em diversos episódios de carjacking, os suspeitos intercetavam viaturas em circulação, abriam as portas dos veículos em andamento e retiravam violentamente os ocupantes para o exterior, agredindo-os com murros e pontapés.

Num dos casos descritos pela polícia, as vítimas tentaram fugir após o ataque inicial, mas acabaram novamente intercetadas pelos agressores, que continuaram as agressões físicas, provocando ferimentos graves.

As viaturas roubadas eram depois utilizadas em assaltos à mão armada, sobretudo a ourivesarias. Entre os crimes apontados ao grupo está um assalto a uma ourivesaria em Ferreira do Zêzere, durante o qual os suspeitos, armados com uma caçadeira de canos serrados, ameaçaram um cliente e agrediram violentamente o proprietário do estabelecimento.

O grupo é ainda suspeito de um roubo a uma ourivesaria em Soure, de onde terão sido furtados artigos avaliados em mais de 100 mil euros.

Noutro assalto, ocorrido numa ourivesaria na Sertã, os suspeitos terão entrado no estabelecimento com recurso a um pé-de-cabra, apontado uma arma de fogo à proprietária e exigido a abertura do cofre. Segundo a PSP, a mulher foi agarrada pelos cabelos enquanto os assaltantes destruíam vitrinas e roubavam artigos em ouro.

A PSP revelou ainda que o homem estava em fuga desde 2017 e que, ao longo dos últimos anos, foram realizadas várias diligências policiais para o localizar. As autoridades conseguiram identificar a sua residência e local de trabalho em França, na região de Saint-Tropez, bem como os hábitos e deslocações regulares a Portugal.

Apesar de várias tentativas anteriores para cumprir o mandado de detenção, a polícia refere que a postura cautelosa do suspeito e o apoio familiar dificultaram a sua captura.

O homem acabou por ser localizado no interior de um estabelecimento de restauração e bebidas na Marinha Grande, com o apoio da esquadra local da PSP. A detenção decorreu sem resistência e sem incidentes.

Após as formalidades legais, o detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria para iniciar o cumprimento da pena.

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