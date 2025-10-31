Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca domiciliária, no âmbito de uma investigação policial com cerca de três meses. Segundo a PSP, a operação permitiu reunir “prova material necessária ao desenvolvimento de uma acusação por parte do Ministério Público”.

Durante a ação, foram apreendidas 497 doses de droga, nomeadamente 78 doses de haxixe, 89 doses de “Bloom” e 330 doses de “Gorbymix”, além de material usado no corte e acondicionamento das substâncias, duas balanças de precisão e 586 euros em numerário, provenientes da atividade ilícita.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial do Funchal, onde foi constituído arguido e ficou sujeito a termo de identidade e residência, tendo sido restituído à liberdade.

Em comunicado, a PSP da Madeira aproveitou para alertar a população para “os efeitos nefastos para a saúde associados ao consumo de substâncias estupefacientes e psicoativas sintéticas, potenciadoras de graves alterações comportamentais”, reafirmando o seu compromisso na luta contra o narcotráfico.

__

