Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo dados disponibilizados pela PSP à Lusa, no ano letivo 2024/2025, foram registadas 3.887 ocorrências (-3,9% que no ano anterior). Destas, 2.786 foram de natureza criminal e 1.101 não criminais. Estes são dados provisórios registados entre 1 de setembro de 2024 e 31 de julho de 2025 no Sistema de Informação e Monitorização dos Programas Especiais de Policiamento.

A maioria das ocorrências reportadas à polícia aconteceram no interior do recinto escolar (2.719), mas fora das salas de aula.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Quanto à presença de armas, o número de casos que envolveram posse ou uso foi de 52. De acordo com a PSP, foram detetadas e apreendidas 43 armas brancas e duas armas de fogo nas escolas.

É ainda referido que a maioria das ocorrências criminais registadas foram ofensas à integridade física (1.290), seguido de injúrias e ameaças (892) e furtos (371).

A Polícia de Segurança Pública (PSP) iniciou esta segunda-feira, em todo o território nacional, a operação Início do Ano Letivo 2025/2026, no âmbito do Programa Escola Segura (PES).

A iniciativa visa reforçar a presença policial nos estabelecimentos de ensino e garantir que o regresso às aulas decorre em segurança e tranquilidade para alunos, professores, auxiliares e pais.