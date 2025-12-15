Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PSP, escreve esta segunda-feira o Jornal de Notícias, foram realizadas diligências de investigação que permitiram apurar as circunstâncias em que o furto ocorreu, bem como identificar os factos relevantes para o inquérito. O caso envolveu o desaparecimento de várias malas com bens pessoais, situação que levou à apresentação de queixa e à abertura de um processo criminal.

A investigação incluiu a recolha de imagens de videovigilância, a audição de testemunhas e a análise de outros elementos considerados pertinentes para o esclarecimento do caso. Com a conclusão do inquérito policial, cabe agora ao Ministério Público avaliar os indícios reunidos e decidir os próximos passos do processo.

O visado não prestou declarações públicas adicionais após a conclusão da investigação.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.