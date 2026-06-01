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A Polícia de Segurança Pública (PSP) assinalou o Dia Mundial da Criança reafirmando o seu compromisso com a segurança dos mais novos e destacando os 14 anos de atividade do programa "Estou Aqui! Crianças" (EAC).

Criado em 2012, o projeto resulta de uma parceria entre a PSP, a Fundação MEO, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a Rádio Comercial, a Missing Children Europe, o Instituto de Apoio à Criança e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).

O principal objetivo do programa é agilizar a sinalização de crianças desaparecidas e promover o seu rápido regresso ao seio familiar. Quando uma criança portadora da pulseira se perde, qualquer adulto que a encontre pode contactar a PSP através do número de emergência 112, indicando a localização da criança e o código da pulseira. A polícia desencadeia então os procedimentos necessários para garantir a segurança da criança, informar a família e assegurar o reencontro.

Desde o início do programa, foram atribuídas mais de 734.700 pulseiras. No mesmo período, 64 crianças foram reunidas com as suas famílias com o apoio do EAC. A iniciativa destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 15 anos.

Em 2026, até 31 de maio, foram validadas 34.808 pulseiras. Durante este período, uma criança que se encontrava momentaneamente perdida foi reunida com a sua família graças aos dados do programa, num caso que a PSP destaca como exemplo do valor da iniciativa.

A adesão ao programa "Estou Aqui! Crianças" é gratuita e pode ser efetuada através do sítio oficial do projeto. A PSP apela aos pais e encarregados de educação que ainda não aderiram à iniciativa para o fazerem, reforçando a segurança das crianças.

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