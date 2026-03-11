Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No total, foram identificados 5961 suspeitos pelo crime de tráfico de droga, tendo quase metade sido detida. Entre os detidos, cerca de 84% têm mais de 21 anos e aproximadamente 91% são do sexo masculino.

A maioria das detenções ocorreu no Comando Metropolitano de Lisboa, com 1373 casos, seguindo-se o Comando Metropolitano do Porto, com 508, e o Comando Distrital de Setúbal, com 386 detenções.

Entre os produtos estupefacientes mais apreendidos destacam-se a canábis, a cocaína, a heroína e o ecstasy.

A canábis foi a substância com maior volume apreendido, totalizando 6320,89 quilogramas em 3653 apreensões. O Comando Metropolitano de Lisboa concentrou a maior quantidade apreendida, com 6008,17 quilogramas, seguido pelos comandos distritais de Setúbal e de Évora. Também em número de apreensões Lisboa lidera, com 1589, seguida pelo Porto e por Setúbal.

No caso da cocaína, foram apreendidos 127,61 quilogramas em 1885 operações. O Comando Metropolitano do Porto registou a maior quantidade apreendida, com cerca de 59,17 quilogramas, enquanto Lisboa liderou no número de apreensões, com 701.

Relativamente à heroína, a PSP apreendeu cerca de 29,71 quilogramas em 828 apreensões. Lisboa registou a maior quantidade apreendida, com aproximadamente 14,64 quilogramas, enquanto o Porto foi o comando com mais apreensões deste estupefaciente, totalizando 329.

Quanto ao ecstasy, foram apreendidas 11 315 unidades em 441 apreensões. Lisboa voltou a destacar-se tanto na quantidade, com 9880 unidades apreendidas, como no número de operações, com 336 apreensões.

Os dados indicam ainda que, em 2025, houve um aumento de cerca de 15,2% no número total de apreensões em comparação com 2024. Já no que respeita às quantidades apreendidas, registou-se uma diminuição em todos os tipos de droga, com exceção da canábis, cujo volume apreendido aumentou cerca de 365%. Pelo contrário, a cocaína registou uma redução de cerca de 38% e a heroína de aproximadamente 40%.

Quanto às rotas de entrada em território nacional, a maioria da heroína (83,7%), da cocaína (65,56%) e do ecstasy (98,9%) entrou em Portugal por via terrestre. Já a canábis entrou maioritariamente por via marítima, representando 88,41% do total apreendido.

A PSP sublinha que continuará empenhada na prevenção, dissuasão e combate ao tráfico de estupefacientes, procurando reforçar o sentimento de segurança nos grandes centros urbanos e contribuir para um país mais seguro.

