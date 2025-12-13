Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado às redações, a PSP confirmou que efetuou 504 detenções em todo o Território Nacional.

Das detenções efetuadas, a polícia destaca "228 por crimes rodoviários (138 por condução de veículo em estado de embriaguez e 90 por falta de habilitação legal para conduzir), 14 por imigração ilegal e quatro por violência doméstica, tendo também sido registadas 278 ocorrências relacionadas com este grave ilícito criminal". Foram detidos 41 suspeitos por furtos, roubos e burlas e 30 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidos 8211 doses individuais de droga.

No âmbito da posse ou tráfico de armas proibidas, a PSP revelou que foram "apreendidas 412 munições, 22 armas de fogo, 22 armas brancas e dez outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 12 detenções efetuadas por posse de arma proibida.

No que toca à prevenção e fiscalização rodoviária, foram elaborados 2858 autos de contraordenação no âmbito de 261 ações, "tendo sido fiscalizados 8432 condutores e controladas por radar 30447 viaturas": 524 por excesso de velocidade, 279 por falta de inspeção periódica obrigatória, 104 por falta de seguro de responsabilidade civil, 66 por condução sob influência do álcool, 49 por uso do telemóvel durante o exercício da condução e 15 por não utilização do cinto de segurança.

Quanto à sinistralidade rodoviária, no mesmo período temporal foram registados "1046 acidentes, dos quais resultaram 346 feridos (onze feridos graves e 335 feridos ligeiros), e quatro vítimas mortais", revelou a força de segurança.

No final do comunicado, a PSP continua a apelar a todos os condutores para que "conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso e que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool, ou que sejam suscetíveis de causar distrações, como o uso do telemóvel durante a condução".

