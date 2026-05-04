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O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, apreendeu, no dia 27 de abril, "uma reprodução de arma de fogo — vulgarmente conhecida como 'arma de fulminantes' — nas imediações de um estabelecimento de ensino".

Segundo as autoridades, a intervenção ocorreu no âmbito do patrulhamento preventivo efetuado pelas patrulhas do programa "Escola Segura" junto das escolas do Município de Vila Franca de Xira.

"O suspeito, um menor de idade e aluno do estabelecimento de ensino das imediações, foi abordado pelos polícias na via pública, verificando-se que tinha o objeto na sua posse sem apresentar qualquer motivo que justificasse o seu transporte", diz a PSP.

A apreensão foi realizada em conformidade com o Regime Jurídico das Armas e suas Munições (RJAM). A PSP alerta que, embora estes objetos sejam frequentemente encarados como "brinquedos", a sua semelhança visual com armas de fogo reais pode levar à prática do crime de detenção de arma proibida.

A PSP reforça que "a exibição de tais réplicas em locais públicos é suscetível de causar pânico e insegurança entre a população", pelo que é importante consciencializar "jovens e educadores para os riscos associados à posse destes dispositivos".

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