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De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa, a intervenção ocorreu após a abordagem a um grupo de jovens que apresentou comportamento suspeito e sinais de nervosismo ao aperceber-se da presença policial, tendo alguns tentado evitar o contacto com os agentes.

No decurso da ação, foram realizadas revistas sumárias de segurança, que permitiram detetar objetos considerados suscetíveis de representar risco para a integridade física de terceiros.

Entre os objetos apreendidos estavam uma faca de cozinha, transportada no interior de uma mochila por um dos indivíduos, e um canivete, que outro jovem levava numa bolsa.

Embora não sejam classificados legalmente como armas proibidas, a PSP considerou que os objetos eram aptos a causar ferimentos, tendo em conta a proximidade de um estabelecimento de ensino e a ausência de justificação válida para a sua posse.

A polícia sublinha que a intervenção teve caráter preventivo, com o objetivo de salvaguardar a segurança da comunidade escolar e das áreas envolventes.

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