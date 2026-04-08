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No total, foram levadas a cabo 208 ações de fiscalização, com o objetivo de detetar e regularizar situações ilegais relacionadas com a posse e detenção de armas. Entre as principais irregularidades identificadas estiveram licenças de uso e porte expiradas — sobretudo nas classes B1, C e D —, falta de condições legais de armazenamento, como a ausência de cofres obrigatórios, e armas não regularizadas no âmbito de processos de herança.

Durante a operação, os detentores em situação irregular foram notificados para regularizar a sua situação, podendo optar pela renovação das licenças, transferência das armas para terceiros legalmente habilitados ou pela sua entrega voluntária ao Estado.

No âmbito da operação, foram também efetuadas oito detenções por posse ou detenção de arma proibida. As 111 infrações contraordenacionais registadas dizem respeito a incumprimentos do Regime Jurídico de Armas e Munições.

As armas apreendidas distribuem-se pelas classes B (2), B1 (27), C (17) e D (248), enquanto as munições correspondem às classes B (232), B1 (143), C (382) e D (210).

A PSP alerta que a não regularização das situações detetadas após notificação constitui crime, sendo os casos comunicados à autoridade judiciária competente. A força de segurança garante ainda a continuidade destas operações e reforça o apelo ao cumprimento da lei, sublinhando que a entrega voluntária de armas ao Estado é, na maioria dos casos, a forma mais rápida, segura e eficaz de regularização.

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