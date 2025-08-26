Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
"A Polícia de Segurança Pública, tendo em vista a prevenção e o combate aos crimes relativos à propriedade intelectual (propriedade industrial, direitos de autor e direitos conexos), desenvolveu uma ação de fiscalização, na feira semanal de Espinho, durante a manhã de ontem", é referido em comunicado.
Nesse sentido, "uma equipa da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial (EIFP), da Divisão Policial de Espinho, do Comando Distrital de Aveiro, apreendeu 153 artigos (peças de vestuário e calçado), supostamente contrafeitos de marcas internacionais de renome, que estavam expostos para venda ao público, numa banca improvisada, sem a presença de qualquer vendedor".
