"A Polícia de Segurança Pública, tendo em vista a prevenção e o combate aos crimes relativos à propriedade intelectual (propriedade industrial, direitos de autor e direitos conexos), desenvolveu uma ação de fiscalização, na feira semanal de Espinho, durante a manhã de ontem", é referido em comunicado.

Nesse sentido, "uma equipa da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial (EIFP), da Divisão Policial de Espinho, do Comando Distrital de Aveiro, apreendeu 153 artigos (peças de vestuário e calçado), supostamente contrafeitos de marcas internacionais de renome, que estavam expostos para venda ao público, numa banca improvisada, sem a presença de qualquer vendedor".