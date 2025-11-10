Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado, os artigos pirotécnicos, classificados como categoria F3, cujo uso é proibido em via pública, estavam na posse de estudantes de diferentes escolas da vila. A intervenção da PSP ocorreu após o rebentamento de alguns petardos junto a uma escola do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário.

As diligências policiais permitiram detetar rapidamente a origem dos explosivos, bem como identificar o responsável pela compra online, um jovem de 19 anos, e alguns menores que ainda detinham os artigos.

A PSP alerta para o perigo do manuseamento e rebentamento de petardos, que “podem causar uma variedade de lesões graves, tais como cortes, fraturas e queimaduras, especialmente nas mãos e antebraços”. Outros riscos incluem “danos nos ouvidos (como rutura do tímpano), lesões oculares, hemorragias internas ou perfuração intestinal”, refere o comunicado.

O Comando Distrital de Leiria sublinha que as diligências continuam e reafirma o “empenho em prevenir e combater qualquer atividade ilícita, nomeadamente aquelas que se desenvolvem em contexto escolar”, assumindo o compromisso com a segurança de toda a comunidade.

