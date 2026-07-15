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O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que o atendimento ao público será temporariamente deslocalizado em cinco esquadras da capital, no âmbito de intervenções de requalificação resultantes de um contrato interadministrativo entre o Ministério da Administração Interna, a Câmara Municipal de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública.

As alterações abrangem a 24.ª Esquadra, em Campo de Ourique, a 26.ª Esquadra, em Belém, a 36.ª Esquadra, no Bairro Padre Cruz, a 37.ª Esquadra, na Rua Miguel Ângelo de Blasco, e a 40.ª Esquadra, no Parque das Nações.

Segundo a PSP, as obras terão início durante o presente mês e deverão decorrer ao longo de cerca de 120 dias.

Durante este período, o atendimento ao público será assegurado na 28.ª Esquadra, no Calvário, na 30.ª Esquadra, na Lapa, e na 34.ª Esquadra, nos Olivais.

Além destas alternativas, estarão igualmente disponíveis uma Unidade Móvel de Atendimento, localizada na Rua Miguel Ângelo de Blasco, junto ao n.º 25, no Bairro da Serafina, e instalações de apoio no Bairro Padre Cruz, na Rua Professor Lindley Cintra.

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